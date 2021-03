Vendre Gonçalo Guedes, une priorité pour le FC Valence

Le passage de Gonçalo Guedes à Valence touche à sa fin. Peter Lim, propriétaire du club, entend donner un nouveau visage à l'équipe la saison prochaine et optera pour une approche 'low cost' du marché pour tenter de se battre pour une place dans les compétitions européennes en 2021/22.

Afin de réduire les coûts, le nom de Gonçalo Guedes apparaît en haut de la hiérarchie pour partir. L'attaquant portugais de 24 ans est la signature la plus chère de l'histoire de Valence (45 millions d'euros au PSG en août 2018) et est également propriétaire de l'un des plus hauts salaires de l'équipe.

Selon 'AS', la direction de Valence est également disposée à libérer Gonçalo Guedes en prêt avec une clause d'achat obligatoire.