Veron prêt à accueillir Messi à l'Estudiantes

Juan Sebastian Veron a indiqué à Lionel Messi que le maillot numéro 10 à Estudiantes était le sien s'il le voulait, mais l'ancien international argentin ne voit pas son compatriote rompre ses liens avec Barcelone.

Un transfert de la Pulga dans un futur proche a été évoqué dans la presse espagnole, tandis que le Barça continue de souffrir de nombreux problèmes en cette saison 2019/2020. Des rumeurs ont même laissé croire que Messi, dont le contrat actuel expire en 2021, a suspendu les pourparlers pour une prolongation. Messi a déjà été annoncé ailleurs par le passé. On lui prêtait des contacts avec l'Inter et Manchester City, mais la porte de sortie en Catalogne ne s'est jamais vraiment ouverte. Le sextuple lauréat du Ballon d’Or a toujours fini par lier son avenir à celui Barça, mais il n’y a apparemment aucune garantie que l’histoire se répète encore cette fois-ci.

Veron suit cette situation de loin mais non sans intérêt. L'ancien milieu de terrain de la Lazio et de Manchester United est désormais président d'Estudiantes. Il admet qu'une place pourrait être réservée à Messi s'il voulait rentrer dans son pays. Réaliste, il reconnait tout de même qu'il y a assez peu de chances pour que ce scénario de rêve se produise.

Dans un entretien accordé à 'Fox Sports', il a d'abord lâché : "Messi, si tu veux venir ici [à l'Estudiantes], tu as le numéro 10 assuré". Il a ensuite enchéri en confiant : "Cela étant dit, je ne l'imagine pas vraiment ailleurs qu'à Barcelone, mais ce sont des choses que nous disons aujourd'hui et demain, nous le voyons aller dans un autre club. La réalité est qu'il est le seul maitre de sa décision et de ses velleités ; personne d'autre ne sait (ce qu'il fera)."

Il y a quelques jours, les responsables de Newell's Old Boys avaient également ouvert la porte à la venue de Messi. Mais sans trop y croire. L'enfant de Rosario n'ayant pour l'instant exprimé aucune volonté de rentrer au bercail. Et il est tout à fait possible qu'il ne le fasse jamais.