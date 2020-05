Victor Moses, trop cher pour l'Inter

Victor Moses (29 ans) est arrivé à l'Inter en janvier en provenance de Chelsea, qui a interrompu son prêt à Fenerbahçe en raison du manque de jeu, il n'a joué que sept matches pour le club ottoman.

Bien que le milieu de terrain ait laissé une bonne impression lors des sept matchs qu'il a disputés avant l'arrêt du coronavirus, selon le 'FC Inter News', le club italien ne voudrait pas lever l'option d'achat.

L'Inter ne serait pas disposée à débourser les 12 millions d'euros, de sorte que la seule façon pour le Nigérian de continuer à porter la tunique de l'écurie italienne serait d'obtenir un autre prêt.

Le club de Lombardie a un marché très actif devant lui, car Lautaro veut aller à Barcelone et devrait, donc, trouver un remplaçant. De plus, Conte aurait demandé à la direction trois renforts : Emerson, Kurzawa et Arturo Vidal.