Victor Osimhen : une ascension hors du commun

Il avait ébloui les supporters du LOSC la saison passée avec 18 réalisations toutes compétions confondues. Désormais il enchante le public napolitain. Le Napoli, ne s’y est pas trompé et n’a pas hésité à casser la tirelire pour l’attirer au sein de sa formation.

Pour un montant de 81,3 millions d’euros Lille a touché le jackpot et réalisé le plus gros transfert de son histoire.

Pourtant ce n’était pas gagné dès le départ pour le jeune attaquant qui a vécu de nombreuses vicissitudes.

Une enfance dans la précarité

Victor Osimhen voit le jour le 29 décembre 1998. Il grandit dans le quartier défavorisé d’Olusosun à Lagos au Nigeria non loin d’une des plus grandes décharges à ciel ouvert africaine. Petit dernier d’une fratrie de sept, son enfance se déroule dans une très grande pauvreté. A l’âge de six ans vient s’ajouter à l’extrême précarité de la famille le décès de sa mère. Comme il l’a raconté à 'France Football', sa maman est morte un mois d’octobre. Trois mois plus tard son père perdait son travail ce qui a mis la famille dans le plus grand dénuement. Son frère s’est mis à vendre des journaux de sport, sa sœur des oranges dans la rue et lui des bouteilles d’eau dans le cœur de Lagos au milieu du trafic. La survie était le moteur qui a poussé la famille à continuer et persister.

Le petit Victor malgré des conditions de vie difficiles, a toujours eu la passion du football. C’est dans la décharge qu’il débusque ses premières chaussures de sport. A partir de là, cet enfant extrêmement doué la balle au pied, va prendre son destin entre ses mains.

Il commence au centre de formation Ultimate Strikers Academy à Lagos. Lors d’une journée de détection il est repéré par Emmanuel Amunike le sélectionneur U17 du Nigeria, tout va alors basculer pour ce jeune issu du quartier le plus pauvre de la capitale nigérienne.

La révélation du Mondial U 17

En 2015, Osimhen fait partie de l’équipe du Niger qui dispute la Coupe du monde des moins de 17 ans au Chili. C’est lors de cet événement que tout son talent se révèle à la planète. Avec 10 buts en 7 matchs, record de la compétition, il remporte non seulement le titre mondial mais aussi le soulier d’or.

Cette performance magistrale attire les recruteurs des plus grands clubs européens. Asenal, le PSG, la Juve, Manchester City...tout le monde veut attirer la nouvelle pépite dans ses filets. Finalement, l’attaquant des Super Eagle mise, comme il l’aurait fait à la roulette sur un casino en ligne, sur le club allemand du Vfl Wolfsburg qui lui assure en échange du temps de jeu.

Mais, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Sous le maillot de son nouveau club il a vraiment du mal à s’adapter au rythme et au jeu de la Bundesliga. Aucun but marqué sur 14 matchs disputés, blessures à répétition...bref, c’est un flop, rien ne va plus...

Le mauvais rendement de l’attaquant pousse le club à le prêter à Charleroi.

Une progression fulgurante

Arrivé à l’été 2018 en Jupiler League (la Ligue 1 belge) il trouve sa place et cartonne : 20 but inscrits toutes compétitions confondues. En mai 2019 il est repéré par le LOSC qui l’achète à Charleroi.

A l’époque le club lillois cherche un successeur à Nicolas Pépé parti pour Arsenal.

L’attaquant nigérien signe un contrat de 12 millions d’euros et rapidement devient la coqueluche du stade Pierre-Mauroy faisant oublier Pépé. Dès sa première titularisation il marque deux buts et offre la victoire aux siens face à Nantes. Deux journées plus tard il signe un nouveau doublé contre Saint-Etienne.

Au moment où le championnat s’est arrêté en raison du coronavirus, Osimhen terminait 4ème meilleur buteur ex-aequo avec Neymar.

Désormais il dynamite les défenses de Serie A ! Talent à suivre...