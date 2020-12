VIDÉO : l'erreur d'Onana qui offre la victoire aux Reds

Comme très souvent, une erreur du gardien offre à l'adversaire une possibilité directe de marquer. Et ce fut le cas hier lors du match opposant Liverpool à l'Ajax d'Amsterdam.

À la 57e minute, le gardien camerounais commet une erreur d'appréciation qui permet au jeune Curtis Jones de pousser le ballon au fond des filets.

Je ne suis pas le meilleur, ça peut arriver à tout le monde. Je suis totalement responsable de la défaite", a-t-il reconnu à l'issue du match.

The Goal of Curtis Jones for Liverpool in video ! #LIVAJA #LFC pic.twitter.com/e1RRjIk0pW