VIDÉO : L'improbable CSC de Kuusk face à la Macédoine

La sélection macédonienne ne pouvait espérer un meilleur début de match, les Macédoniens ont ouvert le score dès la 3e minute de jeu et peuvent remercier le gardien ainsi que le défenseur central macédoniens.

Alors qu'ils étaient préssés par la Macédoine, les Estoniens tentaient de ressortir le ballon en redoublant les passes en défense mais tout en restant assez loin de leur propre but.

C'est alors que Marten Kuusk, défenseur central hérite du ballon, et adresse une passe en direction de son gardien en se retournant. Seulement voilà, le gardien n'est pas dans l'axe de son but et le défenseur n'a pas levé les yeux au préalable.

Résultat ? Un but gag. On vous laisse appréciez. Le match se soldera finalement par un nul, 3 à 3.