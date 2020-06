Vinicius fait de l'ombre Ã  Eden Hazard

Vinícius a gagné ses galons. Le Brésilien est revenu du confinement très en forme, et lors des quatre derniers matches du Real Madrid, il s'est montré un élément important dans le sprint final pour le titre.

Zidane est ravi de pouvoir compter sur son ailier, cependant, il s'affronte à un petit problème : le retour d'Hazard de blessure. Le technicien français devra changer son schéma tactique pour pouvoir aligner les deux joueurs, comme il l'a fait lors de la dernière rencontre, contre Majorque.

Les deux jouent au même poste : le flanc gauche. Mais Vinicius est revenu plus fort, avec un physique plus étoffé, et Hazard, à qui le coronavirus a donné une seconde chance de finir la saison, manque encore de rythme.

Contre Majorque, Zidane a tenté un coup de poker. Il a surpris tout le monde en alignant quatre attaquants, avec Hazard et Vinicius dans le même onze de départ, du jamais vu depuis l'arrivée du Belge à la Maison Blanche. L'ancien joueur de Chelsea était positionné en soutien de Benzema, tandis que l'ancien joueur du Flamengo était aligné sur le flanc gauche de l'attaque merengue, le poste habituellement occupé par Hazard.

Le coup de poker de Zizou s'est avéré gagnant, en tout cas, pour l'ailier de 19 ans. Vini a inscrit le premier but de la rencontre, et n'a cessé de créer des occasions réellement dangereuses. Il a été sans doute l'homme du match de la rencontre, ce qui lui a valu les éloges de son entraîneur en fin de rencontre.