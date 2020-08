Vinicius Junior toujours dans le viseur du PSG ?

L'absence de Vinicius sur le terrain contre Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des champions a surpris les supporters du Real Madrid vendredi soir.

Zinedine Zidane a préféré compter sur un Eden Hazard tout juste remis de ses récentes douleurs et laisser sur le banc le jeune ailier brésilien, auteur d'une grande fin de saison avec son équipe.

Une situation qui aurait agacé Vinicius Junior. Et si l'on en croit les informations de 'Marca' ce samedi matin en Espagne, c'est le Paris Saint-Germain qui pourrait essayer de profiter de la situation.

Le média espagnol rapporte que le PSG voudrait convaincre Vinicius de rejoindre la capitale française et de quitter Madrid, où il ne parvient pas complètement à convaincre Zidane de son potentiel.

Les dirigeants penseraient déjà que l'entraîneur français n'a pas complètement confiance en le Brésilien, bien que la direction voie en "Vini" l'avenir du club merengue. Si 'Marca' souligne que le Real Madrid ne voudrait pas le laisser partir, plusieurs clubs s'intéresseraient déjà au joueur, et le PSG insisterait.

Le journal ibérique va plus loin et assure que Leonardo serait ravi d'avoir Vinicius à Paris, même pour un prêt. Sans oublier que l'idole de l'ancien du Flamengo est un certain Neymar.