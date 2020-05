Vinicius veut "sentir le ballon"

Le Brésilien Vinicius Juinor a affirmé ce vendredi qu'il est "difficile" de s'entraîner sous les normes strictes de sécurité établies pour éviter la propagation du coronavirus. Selon lui, le quotidien "ressemble à peu près à un retour de blessure".

"Nous entraînons un peu tout : gym, ballon, mobilité... C'est un grand pas pour nous. Nous devons sentir le ballon. Cela faisait longtemps que nous ne jouions plus et que nous n'étions plus tous ensemble. Le plus important c'est de profiter du moment, même si tout est un peu bizarre. S'entraîner ainsi est difficile et ressemble un peu à un retour de blessure", a insisté le Brésilien sur Real Madrid TV.

Cela dit, Vinicius est heureux de pouvoir s'entraîner de nouveu au centre d'entraînement de Valdebebas. "Je suis très content de revenir, de m'entraîner avec tous les joueurs et d'enfiler de nouveau le maillot ici. Je suis heureux, et il faut maintenant que l'on s'entraîne beaucoup".