Visite médicale pour Sandro Tonali à Milan

Longtemps annoncé dans le viseur de l'Inter Milan, c'est finalement au Milan AC que la jeune pépite italienne Sandro Tonali devrait signer dans les prochains jours.

Auteur d'une saison remarquable avec Brescia, Sandro Tonali va rejoindre la cour des grands et est bien sur le point de signer un contrat avec le club de San Siro.

L'international italien de 20 ans, comme annoncé par 'Sky Italia' a été vu à son arrivée pa Milan pour y passer sa visite médicale avec de signer son contrat avec le club lombard.

Milan et Brescia ont trouvé un accord pour un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros (et 10 millions d'euros en primes et bonus).