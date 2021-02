Voir Bale, Dele Alli, Kane et Son jouer ensemble ? Pour Mourinho, c'est possible

Tottenham a fait le job en Europa League. Les buts de Dele Alli et l'action de Bale rebattent les cartes chez les 'Spurs'.

Selon ce que rapporte 'Marca', l'entraineur portugais n'écarte pas le fait de faire joueur ses quatre attaquants ensemble dans un quatuor offensif. D'ailleurs, Mourinho affirme l'avoir déjà fait.

"On a déjà pu voir ce type de configuration contre West Ham. On a joué avec Bale, Lucas Moura, Dele Alli, Kane et Son. Nous n'avions pas réussi à revenir au score mais nous avons terminé le match avec de bonnes sensations", a-t-il déclaré.

Pour Mourinho, "les joueurs ont bien combiné" et ont créé du danger. "Ils ont tous eu l'occasion de marquer leur but. Quand ils sont en pleine forme, les grands joueurs n'ont jamais de problèmes à jouer ensemble. C'est ce que je répète depuis le début de la saison. Je n'oublie pas les joueurs blessés comme Lo Celso, par exemple", a-t-il conclu.