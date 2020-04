Bonucci et sa famille visés par les critiques en Italie

Neymar Junior, Cristiano Ronaldo, ou encore Leonardo Bonucci. Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt par la presse pour avoir passé du temps en famille pendant le confinement.

La femme du défenseur italien, Martina Maccari, a posté une photo de la famille Bonucci réunie pour célébrer l'anniversaire du grand-père des enfants des Bonucci.

Un "non-respect" des règles du confinement en Italie qui a provoqué la polémique. Et la femme du joueur n'a pas tardé á répondre aux critiques assurant qu'ils avaient respecté les gestes barrières.

"Mes parents sont passés par un escalier intérieur pour venir me voir. Ils sont confinés comme moi depuis le 7 mars, vous faites une polémique inutile. Depuis le 7 mars, j’ai mis le pied hors de la maison il y a 2 jours pour la première et unique fois", a-t-elle expliqué.

"Rendez-moi service, critiquez tout, l’argent, la maison, le mari, moi à la première personne, mais pas le sens civil et la responsabilité. Nous avons fait un don et continuons à travailler autant que possible pour faire face à cette situation. Vous faites une controverse stérile. Si vous êtes en colère contre le monde, je vous comprends, mais la vie ne résoudra pas tant de controverses inutiles", a-t-elle ajouté.