Wanda Nara : 'On avait donné notre parole au PSG'

Le Paris Saint-Germain tient d'ores et déjà son numéro neuf pour la saison prochaine. Si l'avenir d'Edinson Cavani est encore incertain, alors que l'Uruguayen est en fin de contrat à la fin du mois de juin, tout comme Thiago Silva qui ne sera pas renouvelé selon toute vraisemblance, Mauro Icardi sera lui bel et bien un joueur du PSG. L'avant-centre argentin, prêté au club de la capitale par l'Inter Milan la saison dernière, a été définitivement acheté par le champion de France en titre.

PSG, Gueye : "Les rumeurs de départ ? J'ai l'habitude"

En échange d'un chèque de 50 M€ plus 8 M€ de bonus, le Paris Saint-Germain s'est attaché les services de Mauro Icardi, auteur d'une première saison convaincante dans la capitale française aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria en attaque. Pourtant, des rumeurs faisaient état de la volonté de l'attaquant argentin de retourner en Italie et de rebondir en Serie A où la Juventus était intéressée par ses talents de buteur.

"C'est facile d'être l'agent de Mauro Icardi"

Sa femme et agent, Wanda Nara a assuré que le PSG a toujours été l'option privilégiée par Mauro Icardi, dans une interview accordée à Gente : "Nous avions déjà donné notre parole, le club connaissait notre volonté de rester à Paris. Peut-être que le mérite a été de pouvoir finaliser la vente en pleine pandémie. A chaque fois que nous nous sommes assis pour négocier avec la direction, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, quels clubs lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas".

PSG - Thiago Silva, le départ d'une légende au talon d'Achille

"Je connais ses rêves et où il veut aller. C’est l’avantage de toutes ces années de confiance. Il y a des choses pour lesquelles je ne le consulte pas parce que je sais quelle sera sa réponse. On forme une bonne paire. C’est facile d’être l’agent de Mauro. Je ne dis pas que n’importe qui peut l’être parce que vous devez être au courant des questions techniques, des lois, des impôts. Mais c’est un joueur qui se vend tout seul. C’est facile d’accompagner la carrière d’un joueur comme ça", a ajouté l'agent de l'Argentin.

Malgré quelques couacs avant l'interruption de la saison avec Thomas Tuchel, Mauro Icardi sera bel et bien dans l'effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Reste à savoir si l'Allemand, qui avait décidé de se passer des services de l'Argentin lors des dernières rencontres, lui préférant Edinson Cavani, fera de nouveau confiance à Mauro Icardi comme en début de saison et lui offrira une place de titulaire la saison prochaine.