Wendie Renard pourrait quitter l'OL cet été

Alors que la gardienne Sarah Bouhaddi a annoncé son départ de Lyon cet été et que Dzsenifer Marozsán se trouve elle aussi proche d'un possible départ de Lyon, l'OL pourrait vivre un autre coup dur.

Wendie Renard, capitaine de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais et joueuse du club depuis 14 saisons, a confié pour 'RMC Sport' qu'elle ne fermait pas la porte à un départ.

"En ce qui me concerne, ça fait 13 ans que je suis à l'OL, j'ai déjà failli quitter le club à deux reprises. J'ai toujours dit que je suis dans le plus grand club féminin, mais pour un nouveau challenge j'ai aussi dit que ça m'intéressait de jouer à l'étranger et de gagner de nouveaux titres, je ne suis fermée à rien du tout", a-t-elle reconnu pour la chaîne française.

Une mauvaise nouvelle de plus pour Jean-Michel Aulas : "Le président sait que s'il y a une opportunité je vais la saisir. Je vais avoir 30 ans mais l'âge, c'est dans la tête. Encore une fois je suis sous contrat pendant deux ans, donc partir n'est pas d'actualité, mais…"