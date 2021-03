Wenger en est certain, Mbappé sera le meilleur, qu'il soit au PSG ou au Real

Kylian Mbappé a tous les plus grands clubs à ses pieds. De plus en plus de grands européens s'intéressent à lui et bien des personnalités du football louent ses qualités.

Une des voix les plus écoutées dans le monde du football a pris la parole pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé.

Selon Arsène Wenger : "Kylian sera un des meilleurs joueurs au monde, qu'il joue au PSG ou à Madrid", a assuré le technicien français.

Quand on lui demande si Mbappé a des chances de gagner le Ballon d'Or, Wenger répond : "Je lui souhaite, Kylian ne doit surtout pas se mettre de limites. J'ai dit, il y a quelques années, qu'il existait des similitudes entre Mbappé et Pelé".

"Pelé a joué 4 Coupes du Monde et il en a gagnées trois ; Mbappé a 22 ans, en a jouée une et il l'a gagnée. L'Équipe de France a toutes les qualités pour défendre son titre", a-t-il-conclu.