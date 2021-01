Wenger : "Ozil doit désespérer de jouer après la saga à Arsenal"

Arsène Wenger dit que la soif de Mesut Özil de jouer à nouveau doit être "absolument énorme" après avoir été chahuté lors des six derniers mois à Arsenal, avec un joueur qui reste le chef de «l'orchestre» étant pressenti pour prospérer à Fenerbahce. Un accord qui verra le milieu de terrain offensif, champion du monde en 2014, s'associer au club qu'il soutenait dans son enfance est sur le point d'être conclu. Özil est en Turquie avant son transfert imminent, le joueur de 32 ans étant désireux de recommencer à jouer au football après avoir été écarté par Mikel Arteta à l'Emirates Stadium.

Wenger, l'homme qui a emmené un talent énigmatique au nord de Londres en 2013, a été surpris par les difficultés endurées par le champion du monde 2014 chez un poids lourd de la Premier League. Il n'a jamais douté des qualités du meneur de jeu allemand auquel il a confié un rôle de premier plan et un contrat lucratif, avec un changement de décor et un nouveau départ qui devraient bien servir Özil alors qu'il cherche à remettre sur les rails une carrière chancelante.

"Je suis sûr qu'il est très frustré de plus jouer. Son envie de foot doit être énorme, a expliqué le coach français à beIN Sports. Mesut est un gars qui a besoin d'un environnement chaleureux et je crois qu'il trouvera ça en Turquie. Dans l'ensemble, il peut fournir les ballons dont les attaquants ont besoin pour gagner des matchs. S'ils le font bien, ils ont de bonnes chances de remporter le championnat. Je suivrai cela avec une grande attention". Wenger a ajouté sur Özil, qui a remporté trois triomphes en FA Cup sous sa direction: "Mesut, c'est comme si vous imaginiez un orchestre en musique. C'est un gars qui donne le ballon au bon moment".

"Le timing de sa passe est exceptionnel, mais la créativité de sa passe l'est aussi. Dans toutes les situations auxquelles il est confronté, il donne la bonne réponse et c'est du génie. Je dois dire qu'il peut fournir les passes décisives. Je me souviens qu'il a été le premier et plus rapide à casser le nombre de passes décisives en Premier League. En 2015-16, il a récolté 19 passes décisives dans le championnat. C'est absolument incroyable. Si le moment est juste autour de lui, le timing de la passe sera parfait et la qualité de la passe sera parfaite", a confessé le Français.

"C'est le genre de joueur que les attaquants adorent, toujours". Wenger pense qu'il ne faudra pas longtemps à Ozil pour atteindre son rythme de croisière avec le Fener, malgré le fait que sa dernière apparition en compétition pour Arsenal date de mars 2020. "Il y a deux choses qui sont très importantes dans la qualité de votre performance. Tout d'abord votre condition physique de base, vous pouvez obtenir votre condition physique de base si vous travaillez bien à l'entraînement et si vous pratiquez bien".

"Personnellement, pour le moment, je ne sais pas dans quelle forme il est. La deuxième partie est la condition physique compétitive et cela est lié au nombre de matchs que vous jouez. Sur ce front, il a un handicap. Si sa condition physique de base à l'entraînement est bonne, il ne lui faudra que trois ou quatre matchs pour être à son meilleur niveau. La qualité qu'il a, c'est… une vision en profondeur. Il voit vite, il décide vite et il réalise rapidement ce qu'il voit. C'est une qualité que vous ne trouvez pas trop souvent dans notre jeu", a conclu Arsène Wenger.