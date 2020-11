Wesley Fofana affiche ses ambitions

Arrivé cet été à Leicester en provenance de l'ASSE, Wesley Fofana s'est rapidement intégré dans le groupe. Après 11 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur central a mis tout le monde d'accord sur ses capacités et son talent.

Lors d'un entretien pour 'Téléfoot', le jeune joueur de 19 ans explique son adaptation : "L'équipe m'a mis à l'aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. La saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup de matches. Je n'ai rien fait encore, je dois continuer à bosser, à prouver. J'espère mettre l'Angleterre à terre. (...) Même s'il y a la barrière de la langue, j'ai réussi, le coach me fait confiance, me donne beaucoup de responsabilités et je suis prêt à les accepter"

L'ancien stéphanois a également affiché ses ambitions en expliquant qu'il rêvait de l'Équipe de France : "C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, je vais tout faire pour y arriver"

La presse locale est aussi sous le charme du français et se dit impressionnées par ses performances : "Demandez à un fan occasionnel, qui regarde ce match, depuis combien de temps Fofana est au club et je parie qu'il n'aurait pas deviné que c'étaient ses débuts. Sans vouloir s’enflammer, Fofana était très impressionnant. Il a tenu bon dans ses duels aériens. À 19 ans, son niveau de confiance et son sang-froid sur le ballon sont exceptionnels."

De quoi être en Équipe de France ? Seul Didier Deschamps peut nous le confirmer.