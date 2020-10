Wesley Fofana revient sur son transfert : "Je ne pars pas fâché"

Après de longues négociations entre Saint-Étienne et Leicester, Welsey Fofana s'est finalement engagé avec les Foxes. Pour 'L'Équipe', le défenseur central est revenu sur l'événement stéphanois de cet été.

"Le coach restait fermé lors de nos discussions. (...) Je lui ai envoyé un message après mon officialisation pour lui dire que, malgré des derniers jours pas top entre nous, je n'oublie pas que c'est grâce à lui que j'en suis là", a d'abord déclaré le joueur en se montrant reconnaissant envers son coach.

Devenant le transfert le plus cher de l'histoire de l'ASSE, Fofana a également évoqué la dimension financière de son départ : "Il est fier de moi. C'est top. Je ne pars pas fâché avec le coach, se réjouit Fofana. Le club a des besoins et je pars en faisant rentrer beaucoup d'argent. Tout le monde est content. Je ne voulais pas partir en guerre contre mon club formateur. (...) Je sais que je peux l'appeler si j'ai besoin. Et vice-versa."