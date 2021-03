Arsenal arrache le nul contre West Ham

Il y a des nuls qui ont une saveur de victoire. C'est le cas de celui obtenu par Arsenal, ce dimanche, sur le terrain de West Ham. Menés 3-0 au bout d’une demi-heure de jeu, les 'Gunners' n’en menaient pas large dans ce derby. Heureusement pour eux, ils ont su se ressaisir pour aller chercher un score de parité.

L’entame de match des hommes d'Arteta a donc été complètement catastrophique. À la ramasse, les visiteurs se sont laissés punir par de vaillants 'Hammers' avec trois buts encaissés entre la 15e et la 32e minute. Jesse Lingard, Jarrod Bowen et Tomas Soucek ont mis à profit les lacunes adverses pour faire trembler les filets de Bernd Leno.

Arsenal était dans le dur, mais alors qu'elle touchait le fond l’équipe a eu le courage de remonter. En réduisant le score juste avant la mi-temps grâce à un but de Soucek contre son camp suite à une tentative d’Alexandre Lacazette, les 'Gunners' se sont mis dans de meilleures prédispositions en vue de la 'remontada'. La deuxième période du match les a vus afficher un bien meilleur visage. Ils ont poussé et mis la pression sur leurs adversaires jusqu’à réussir à recoller à la marque. À l’heure du jeu, le joueur de West Ham Craig Dawon a marqué un but contre son camp. À 2-3, tout est devenu possible et le match est devenu complètement fou.

Michail Antonio a raté la balle du KO pour les 'Hammers', et peu après Arsenal s’offrait l’égalisation. Qui d’autre que Lacazette pour remettre cette formation dans le sens de la marche (82e). En conclusion d’une belle séquence des siens, le Français catapultait le cuir au fond des filets grâce à une magnifique tête.

Le score en est resté à 3-3, même si plusieurs occasions ont été manquées des deux côtés. Nicolas Pépé a vendangé une belle possibilité à la 83e, puis ça a été au tour de Declan Rice de manquer le coche (85e) en butant sur Leno.

Malgré le point sauvé, Arsenal reste bien loin des places européennes. De cette rencontre, les hommes de Mikel Arteta retiendront surtout les ressources trouvées et le caractère démontré pour pouvoir s’en servir lors de leur campagne européenne. Car la Ligue Europa émerge de plus en plus comme le principal objectif de cette fin de saison.