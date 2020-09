Wijnaldum donne son accord au FC Barcelone

Liverpool et le FC Barcelone travaillent sur le dossier Wijnaldum, une des priorités de Ronald Koeman pour renforcer l'équipe en vue de la saison prochaine.

En plus de l'arrivée de Pjanic, le FC Barcelone souhaite d'autres renforts au milieu.

Et d'après 'Sport', Georginio Wijnaldum est de plus en plus proche d'être 'culé'. Il ne manque que l'accord de Liverpool qui doit se séparer d'un joueur pour faire de la place à Thiago Alcántara.

Liverpool demanderait entre 15 et 20 millions d'euros pour laisser filer l'international néerlandais que Koeman a également dirigé en sélection.