Wijnaldum révèle la réaction du vestiaire après l'égalisation d'Aston Villa en FA Cup

Georginio Wijnaldum s'est confié sur la réaction dans le vestiaire de Liverpool après avoir été rattrapé par une équipe diminuée d'Aston Villa avant la mi-temps, lors de la victoire des Reds en FA Cup ce vendredi. Les hommes de Jürgen Klopp ont finalement scellé une victoire confortable lors du quatrième tour, 4-1 vainqueurs à Villa Park grâce à un but du Néerlandais, d'un doublé de Sadio Mane et d'un but de Mohamed Salah.

Mais ils ne se sont pas facilité la tâche et ont été contraints de se battre pour cette victoire par une équipe locale diminuée, remplie de joueurs de l'académie après qu'une épidémie de Covid-19 ait forcé le manager Dean Smith et la première équipe à s'isoler. À la place de Dean Smith, l'entraîneur des jeunes Mark Delaney a pris les commandes et a contribué à faire peur aux Reds après que le jeune Louie Barry ait égalisé après le but de Mane juste avant la mi-temps.

En ce qui concerne cette rencontre, l'international néerlandais Wijnaldum a révélé qu'il y avait peu de panique à perdre son avance à l'aube de la pause, et que Klopp et ses joueurs ont traité leur plan de match comme ils le feraient pour tout autre match. "Nous sommes restés calmes et nous sommes restés calmes dans le vestiaire", a déclaré l'international néerlandais sur le site Internet du club anglais.

"Nous voulons gagner la FA Cup"

"Nous avons dit que nous ne devrions pas devenir fous et ne pas perdre confiance parce que pendant la première demi-heure, nous avons très bien fait et créé des occasions, mais nous ne les avons pas marquées. Après cela, le contre-pressing n’était pas très bon, donc je pense que c’était un but mérité de leur part parce que nous n'avions pas bien défendu. C’est ce que vous obtenez dans le football, car lorsque vous ne défendez pas bien, l’autre équipe, en particulier avec sa qualité, peut créer des occasions et c’est ce qui s’est passé et elle a marqué un but", a ajouté Wijnaldum.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver contre n'importe quelle équipe, c'est donc ce que nous avons dit à la mi-temps et nous avons juste changé quelques choses", a indiqué le Néerlandais. La FA Cup reste l'un des rares titres qui échappent à Liverpool sous la houlette de Klopp maintenant, après leurs triomphes en Premier League, en Ligue des champions et en Coupe du monde des clubs de la FIFA au cours des deux dernières saisons.

"Nous avons dit au début de la saison que nous voulions jouer pour tout gagner", a confessé Wijnaldum. "Bien sûr, il est difficile de tout jouer avec votre équipe la plus forte, car pendant la saison, vous jouez tellement de matchs, surtout maintenant, et vous devez beaucoup tourner. Mais je pense que nous avons bien joué contre Villa et j'espère que nous pourrons bien jouer au tour suivant parce que c'est une compétition que nous voulons aussi gagner. Nous avons beaucoup gagné mais nous n’avons pas gagné la FA Cup, alors nous voulons le faire".