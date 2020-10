Wijnaldum toujours dans le viseur de Ronald Koeman

Ronald Koeman a des idées pour son projet à Barcelone, mais a besoin de renforts pour construire son projet. Renforts qu'il n'a pas pu obtenir à l'exception de Sergiño Dest cet été.

Memphis Depay et Eric García n'ont pas pu rejoindre l'équipe de Koeman cet été malgré les négociations, et le milieu de terrain néerlandais Giorginio Wijnaldum non plus.

Interviewé pour la télévision néerlandaise 'NOS', l'entraîneur du Barça avait même reconnu que Wijnaldum avait bien fait partie de sa liste pour tenter de renforcer l'effectif catalan.

Et selon les informations du 'Mirror', Koeman n'a pas lâché l'affaire et aurait demandé à la direction catalane de faire un effort pour essayer de recruter le milieu de Liverpool cet hiver.

Son contrat se termine en juin 2021 à Liverpool, mais Ronald Koeman ne veut pas attendre la fin de la saison et voudrait le recruter cet hiver s'il ne prolonge pas à Anfield.