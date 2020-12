Les Wolves interdits de supermarchÃ©

Les joueurs de Wolverhampton sont empêchés d'aller au supermarché car le club vise à limiter leur risque de contracter le coronavirus.

Certains clubs de Premier League ont été autorisés à accueillir les supporters sur le terrain au cours des dernières semaines.

Cependant, alors que de larges pans du pays sont désormais soumis à des restrictions plus strictes à mesure que les taux d'infection augmentent, seuls Liverpool et Everton sont autorisés à accueillir les supporters locaux à leurs matchs.

Un seul match de Premier League cette saison a dû être reporté en raison du COVID-19, l'équipe de Newcastle United n'ayant pas pu se rendre sur son terrain d'entraînement avant un affrontement avec Aston Villa en raison d'une épidémie au sein du groupe.

La ligue revient maintenant à des tests deux fois par semaine alors que le programme des matchs devient de plus en plus encombré et que les Wolves ont pris des mesures pour réduire l'exposition de leurs joueurs. "Il s'agit de nous protéger", a déclaré l'entraîneur du club anglais Nuno Espirito Santo.

«Depuis le début de la pandémie, notre staff de cuisine a rassemblé une grande boîte d'aliments de base dont nous avons besoin et pendant le moment fort de la pandémie, tout le monde l'avait à sa disposition.

«Et quand les choses commençait à s'améliorer, nous nous sommes dit:" OK, maintenant vous êtes libre d'aller faire vos propres courses ". Un exemple à suivre chez les autres grands clubs du top 5 européen ?