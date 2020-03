Wu Lei, en quarantaine et asymptÃ´matique

Wu Lei a été testé positif au coronavirus et fait partie des joueurs ayant contractés le virus, comme l'a confirmé la Fédération chinoise de football ce samedi. Le joueur de l'Espanyol en a profité pour envoyer un message à ses supporters sur Instagram.

"J'avais le coronavirus et, aujourd'hui, je suis en quarantaine chez moi. Mentalement, je vais très bien et les symptômes ont complètement disparu. J'ai également réalisé plusieurs tests aux poumons, et les résultats ont été très bons", a déclaré le Chinois.

Le joueur de l'Espanyol a également remercié les supporters pour le soutien reçu ces dernières heures. "Merci pour votre attention et pour vos prières, merci beaucoup. J'espère que vous ferez tous attention face ce virus", a-t-il poursuivi avant de prendre l'exemple de son pays pour vaincre le virus.

"Nous, nous avons battu le virus, faites donc très attention, lavez-vous les mains et ne sortez que très peu dans la rue. Je pense que nous battrons définitivement cette épidémie. J'ai hâte de rejouer. Allez !", a conclu Wu Lei.