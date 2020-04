Wu Lei va prolonger avec l'Espanyol

Wu Lei a été l’une des recrues les plus influentesen Espagne et en Chine parce qu’il est l’un des joueurs les plus importants du championnat chinois qui a fait un saut vers le football européen.

Le contrat du joueur expire le 30 décembre 2020, il lui reste ainsi que quelques mois pour décider de ce qu’il va faire de son avenir.

Le média 'Sport' dévoile que Wu Lei ne pense qu’à poursuivre son aventure en Liga, au moins une année de plus. L'Espanyol a la possibilité de prolonger d’un an son bail, ce qui le conduirait au 30 décembre 2021.

Lors de sa première année en Espagne, Wu Lei a disputé 38 matches et inscrit 7 buts, avant la suspension du championnant en raison de la pandémie de Covid-19.