Xavi a contacté Messi pour qu'il reste au Barça

Malgré la crise du côté du FC Barcelone, le candidat à la présidentielle du club, Victor Font, continue son opération séduction. Il évoque notamment un retour de Xavi au Barça, comme futur entraîneur du club et qu'il pourrait convaincre Lionel Messi de rester.

"Xavi compte sur lui et lui a fait savoir. Et je sais que Messi aime le leadership de Xavi dans ce projet sportif, a ainsi affirmé Victor Font. Au-delà du fait que je devrais lui faire comprendre que ce nouveau projet ne conduira pas aux problèmes qu'il a eus dans le passé, il faut aussi lui montrer que l'association Barça-Messi est stratégique et doit durer jusqu’au jour de sa retraite. Je pense que nous allons le convaincre."

Pour convaincre le natif de Rosario de rester, c'est bien qu'il veut partir... le mois de janvier va s'annoncer très chaud à Barcelone.