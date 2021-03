Xavi, le miroir dans lequel se regarde Kimmich

Joshua Kimmich est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du football. Le joueur du Bayern Munich a dû se réinventer pour occuper l'un des postes les plus importants du onze.

Le joueur Bavarois a été franc avec 'Sport Bild' et a dit que son exemple pour s'améliorer au milieu de terrain a été Xavi Hernández.

"Mon modèle a toujours été Xavi Hernández, du FC Barcelone. Il n'a jamais été le meilleur, mais il agissait avec vision, il soignait sa passe et sa technique. Il essayait de mettre d'autres joueurs sous les projecteurs. Il m'a impressionné et c'est sur cela que je voulais me concentrer. J'ai appris à le connaître pendant notre 'stage' d'entraînement à Doha et je dois admettre que c'était une expérience formidable", a expliqué Kimmich.

Kimmich a également parlé du vestiaire du Bayern Munich : "Mon meilleur ami est Serge Gnabry, il y a beaucoup de confiance. Aussi avec David Alaba, Leon Goretzka ou Choupo-Moting. Nous avons un groupe vraiment génial."

"J'aimerais jouer avec Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Pour moi, c'est absolument étonnant, presque incroyable, de pouvoir maintenir ce niveau pendant 15 ans. J'aimerais voir ce qu'ils font tous les jours", a déclaré Kimmich.