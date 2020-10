Xherdan Shaqiri positif à la Covid-19

Les choses se compliquent à Liverpool. Après Thiago Alcantara et Sadio Mané, c'est l'international suisse Xherdan Shaqiri qui a été testé positif à la Covid en ce début de semaine.

Liverpool a transmis l'information ce mardi matin après que l'international suisse ait été testé avec la sélection de son pays avant les matchs contre la Croatie, l'Espagne et l'Allemagne.

"Un communiqué de l'Association Suisse de Football publié ce mardi annonce : 'Xherdan Shaqiri a été testé positif à la Covid-19. Après consultation des autorités, il a été placé en isolement."

