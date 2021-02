Yaya Touré devient entraîneur adjoint en Ukraine

L'ancien joueur de Manchester City va vivre une nouvelle expérience après avoir passé ses diplômes d'entraîneur, mais loin de la pression médiaque des grands d'Europe.

C'est du côté de l'Ukraine que l'ancien international ivoirien a signé un contrat pour devenir entraîneur adjoint au sein du staff technique de l'Olimpik de Donetsk.

"C'est formidable d'être de retour en Ukraine pour continuer mon parcours d'entraîneur. Merci à l'Olympic Donetsk pour ce merveilleux accueil", a écrit Yaya Touré sur Twitter.

It’s great to back in the Ukraine to continue by coaching journey!



Thank you to Olympic Donetsk for the wonderful welcome.



I’m looking forward to passing on my knowledge, helping the team and also continuing my learning here. pic.twitter.com/aLNVHZuHcL