Yggdrasil Gaming, des machines Ã  sous innovantes pour les joueurs

L'éditeur de jeux de casino Yggdrasil Gaming a bien compris que s’il voulait sortir du lot, il fallait être créatif.

D’ailleurs, la devise de ce fournisseur de jeux est simple : nous sommes les créateurs, les innovateurs, les changeurs du jeu, nous sommes Yggdrasil ! Ça, c’est ce qu’on appelle avoir de l’ambition !

Yggdrasil Gaming, un éditeur de slots au palmarès impressionnant

Basée à Malte, la société Yggdrasil Gaming, créée en 2013, est dirigée de main de maître par Fredrik Elmqvist, ancien directeur du marché des opérations mondiales du leader des machines à sous, à savoir Netent.

C’est sans nul doute l’expérience de ce dernier qui fera d’Yggdrasil Gaming l’un des mastodontes de l’industrie des machines à sous en ligne. La renommée d’Yggdrasil Gaming ne tarde pas à se concrétiser et ses créations de slots online sont saluées et récompensées dès sa troisième année d’activité.

En 2015, l’éditeur obtient le "Software Rising Star" lors des "EGR B2B Awards". S’ensuit l’année suivante la consécration avec la récompense de "Meilleur fournisseur de logiciel de machines à sous" qu’il reçoit lors de "L'international Gaming Awards".

L'ascension ne fait pourtant que commencer car en 2017, Yggdrasil Gaming se voit attribuer le trophée "Innovateur de l’année".

En 2018, tout comme en 2019, l’éditeur au franc succès recevra de nouveau le prix "Innovation in RNG Casino Software", toujours lors des "EGR B2B Awards".

En fait, chaque année, cet éditeur de jeux de casino parvient à décrocher un trophée très convoité parmi plus de 200 fournisseurs de jeux.

Au fil des ans, Yggdrasil Gaming renforce son potentiel et lance de nouveaux projets. En 2015, l’outil promotionnel "Boost" est intégré sur ses machines à sous. Les années suivantes sont tout aussi impressionnantes pour l’éditeur qui ouvre des studios de développement comme le projet "Yggdrasil Dragons".

Plus récemment, Yggdrasil Gaming signe des partenariats avec des développeurs de jeux indépendants comme Rabcat et Northern Ligths, des pointures également en matière de conception de machines à sous en ligne.

Vous ne nous croyez pas ? Vous avez tord ! Testez gratuitement les machines à sous d'Yggdrasil sur cette page !

Vous verrez, vous ne serez pas déçus et elles se téléchargent en moins de 10 secondes !

Mais en quoi les machines à sous d’Yggdrasil Gaming sont-elles si innovantes ?

Les machines à sous d’Yggdrasil Gaming, en plus de posséder d’incroyables graphismes d’une qualité incomparable, sont dotées de fonctionnalités époustouflantes et originales. Les animations intégrées à ses créations sont d’un réalisme impressionnant. La slot Orient Express en est un parfait exemple où dès l’ouverture du jeu, vous serez plongés au cœur du célèbre train de luxe.

Un fabuleux voyage, de Paris à Venise et des décors magiques, comme si vous y étiez ! Mais au-delà de ses cinématiques extraordinaires, Yggdrasil Gaming offre à ses joueurs des nouvelles technologies innovantes en permanence. Être original et surprendre fait partie du mantra de ce fournisseur de machines à sous.

Pour preuves, en 2017, on découvre la technologie "Fusion Realms" sur la slot Jungle Books. Le principe ? Aucune ligne de paiement fixe et un écran de jeu qui ne cesse de se métamorphoser lors des sessions des tours.

Début 2020, les concepteurs d’Yggdrasil Gaming ont offert aux joueurs les fonctionnalités "Splitz" et "PopWins" sur leurs slots. L’une offre un "symbole mystère" pouvant se démultiplier et élargir le champ des combinaisons gagnantes et l’autre fonction augmente la hauteur des rouleaux de façon exponentielle. Un pied de nez à l’éditeur de slots Big Time Gaming et son système Megaways !

Si les machines à sous d’Yggdrasil Gaming sont pourvues d’effets spéciaux, de fonctionnalités, de tours gratuits et jeux bonus, un grand nombre de celles-ci possèdent également des jackpots progressifs, grande spécialité de l’éditeur, comme la slot Jackpot Raiders.

Des univers fantastiques, féeriques et magiques vous attendent dans la ludothèque d’Yggdrasil Gaming qui compte plus de 80 créations originales et innovantes.

Pour clore, sachez que ce fournisseur de jeux équipent tous les casinos en ligne règlementés par une licence dans chaque pays d'Europe.

Jouer sur les machines à sous d'Yggdrasil est un vrai régal pour les joueurs !