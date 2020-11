Yoann Gourcuff, futur entraîneur ?

Il représentait le futur du football français, Yoann Gourcuff m'a malheureusement pas connu le destin auquel le monde s'attendait. Après avoir vécu une carrière de football professionnel nourrit par un physique très fragile, le milieu offensif et international français n'a plus foulé les pelouse d'un stade depuis la saison 2018-2019 avec Dijon.

Lors d'un entretien accordé au 'Parisien', le père du joueur et entraîneur du FC Nanrtes, Christian Gourcuff, s'est exprimé sur l'avenir de son fils : "Son plus gros regret est de ne pas avoir pu physiquement jouer plus longtemps dans la plénitude de ses moyens. Il est tellement amoureux du foot que la frustration, elle est là."

Le coach nantais ne croit pas non plus à un retour de son fils comme entraîneur : "Comme pour moi, le contexte sera fondamental, répond le technicien breton. Il est évident qu’il ne cherchera pas un poste juste pour être entraîneur. Ceux qui voudraient le solliciter devront l’intégrer. C’est complexe. Avant c’était simple : les clubs cherchaient un coach en fonction de ses idées. Là, on a des sociétés financières qui mandatent des agents pour construire une équipe. Et les coach sont intégrés à cette stratégie. C’est très loin de nous, tout cela."