Zaha, premier joueur de Premier League à ne pas poser le genou à terre contre le racisme

Wilfried Zaha est devenu le premier joueur de Premier League à ne pas s'agenouiller en signe de lutte contre le racisme. La raison à cela est qu'il estime que c'est inutile, le geste ayant perdu son caractère revendicatif. Dans une déclaration sur ses réseaux sociaux, il a précisé qu'il existe d'autres moyens plus efficaces de lutter contre ce type de discrimination.

"Ma décision de rester debout au départ est connue depuis quelques semaines. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais, personnellement, je pense que s'agenouiller fait désormais partie d'une routine préparée et que cela n'a pas d'importance si on s'agenouille ou non, car certains d'entre nous continuent à subir des abus", a-t-il commencé par expliquer.

"Je sais qu'il y a beaucoup de travail en coulisses en Premier League et dans d'autres institutions pour apporter des changements et je respecte totalement cela, comme toutes les personnes impliquées. Je respecte aussi totalement mes collègues et les joueurs d'autres clubs qui continuent à s'agenouiller", a-t-il poursuivi.

"En tant que société, je pense que nous devrions encourager une meilleure éducation dans les écoles et que les entreprises de réseaux sociaux devraient prendre des mesures plus fermes contre les personnes qui abusent des autres en ligne, pas seulement les footballeurs. Maintenant, je veux juste me concentrer sur le football et profiter de mon retour sur le terrain", a-t-il déclaré.