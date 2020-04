Zamorano veut voir Raul Jimenez au Real

Ivan Zamorano a porté les couleurs du Real Madrid pendant quatre saisons, signant au passage plus de 100 buts sous la tunique merengue. Aujourd’hui à la retraite, le Chilien continue de suivre son ancien club et il espère qu’un certain Raul Jimenez puisse devenir prochainement le nouveau goleador merengue.

L’international aztèque est actuellement lié aux Anglais de Wolverhampton, et Zamorano estime que "Wolverhampton étant trop petit, la meilleure option pour Raul est de continuer à progresser. Là-bas, il ne peut qu'aspirer à la Ligue Europa", a-t-il déclaré à 'Medio Tiempo'.

"Il doit penser à jouer la Ligue des champions, à être un attaquant de classe mondiale, à se tester à un niveau au-dessus et à jouer pour une équipe comme le Real Madrid", a ajouté celui qui fut surnommé l’hélicoptère durant son parcours.

Zamorano est même allé plus loin en clamant que Jimenez a tout pour concurrencer Benzema au poste d’avant-centre : "Aujourd'hui, si j'étais Raul, je n'y penserais pas deux fois. Karim Benzema est un grand joueur, mais Jimenez n'a rien à lui envier".