Zidane soutient le foot en salle

À la différence de son aîné, le football à onze, le futsal n'a pas été encore épargné par la dernière allocution d'Edouard Philippe jeudi dernier.

Se disputant en salle, en milieu fermé, cette pratique sportive de plus en plus prisée par les footballeurs ou les clubs professionnels, pourrait à terme être menacée.

Dans une tribune à paraître ce dimanche dans les colonnes du 'JDD' Zinédine Zidane est monté au créneau pour défendre les "Fives".

"J’ai commencé le foot en y jouant dans la rue, sans artifice. Juste de la convivialité, de bonnes sensations et l’envie de partager une passion avec d’autres jeunes de mon quartier" explique l'entraîneur du Real Madrid.

"C'est pourquoi il est important pour moi que les projecteurs se tournent vers le Foot5 où on apprend le jeu, la technique, où on prend du plaisir et qu'on s'intéresse aux bénéfices que ce sport apporte au quotidien."

Dans cette noble initiative, l'ancien Girondins n'est pas seul, mais accompagné par de nombreux joueurs comme Wissam Ben Yedder, issu du futsal, et d'anciens, comme Mickaël Landreau.