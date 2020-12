Zidane a le soutien de Casillas

Annoncé sur la sellette par plusieurs médias espagnols, Zinedine Zidane jouerait sa place lors du prochain match de Ligue des Champions, face au Borussia Mönchengladbach mercredi prochain (21h).

Si le technicien français semble encore avoir le soutien de son vestiaire, il peut également compter sur celui d'anciens partenaires, dont Iker Casillas.

En effet, l'ancien gardien légendaire du club Merengue, s'est exprimé dans une interview accordée à 'El Larguero' à l'occasion de la réception d'un prix remis par 'As'.

"Zizou est un magnifique entraîneur, un bon ami et il fera tout son possible pour porter Madrid aussi haut que possible (...) vous ne pouvez pas vivre dans le passé, mais il a mérité le droit qu'on lui fasse confiance", a-t-il déclaré.