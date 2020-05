Zidane aurait appelé Van de Beek

Van de Beek est annoncé depuis l'année dernière dans le viseur du Real Madrid. Au Bernabeu, ils recherchent un milieu de terrain et celui de l'Ajax arrive tout en haut de la liste.

Il serait l'un des candidats de Zinédine Zidane pour ce poste. D'après 'Le10Sport', l'entraîneur a décidé d'appeler le joueur pour essayer de le convaincre.

Au cours de cette prétendue conversation, il a fait part de ses projets et qu'il comptait sur lui pour l'avenir.

Selon ce média, l'entraîneur voit le transfert de Pogba comme de plus en plus compliqué, c'est pourquoi il a changé de cible. Van de Beek a également tout pour réussir à la Maison Blanche.

L'équipe de la capitale espagnole est consciente que l'opération de Van de Beek ne sera pas facile non plus. Des équipes comme la Juve et United surveillent également le Néerlandais.