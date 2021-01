Zidane, et maintenant ?

Zinedine Zidane est-il en danger ? C'est la question qui revient dans la presse madrilène au lendemain d'une nouvelle élimination dans la course pour un titre national, la Coupe du Roi.

Une semaine après son élimination en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, le Real Madrid et ses remplaçants sont tombés d'entrée de jeu en Coupe du Roi contre l'Alcoyano, pensionnaire de D3.

Deux éliminations qui font très mal, et qui arrivent quelques jours après des matchs nuls inquiétants en championnat espagnol, contre Elche et Osasuna. Le bilan de 2021 est loin d'être bon pour Zinedine Zidane : une victoire (Celta), un match nul et deux défaites.

Ce matin, la presse madrilène est en colère. Le quotidien 'AS' assure ce jeudi matin que la gestion et les choix de l'entraîneur français seraient remis en doute en interne. Même chose en 'Marca', qui assure que Zidane est désormais un "cycle terminé au Real Madrid".

L'entraîneur marseillais est remis en question pour ses choix dernièrement. En passant par les cas Martin Odegaard ou Luka Jovic, aux derniers résultats madrilènes, certains assurent que Zidane n'a plus de joker. En attendant le retour de la Ligue des champions en février, le Real Madrid a du pain sur la planche et les prochains matchs de Liga pourraient bien marquer l'avenir de Zidane sur le banc du club de Florentino Perez.