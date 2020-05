"Zidane était le jeu, le plaisir, la technique..."

Lors des années 1990, la Juventus Turin fut une équipe à la hauteur en Europe. Une équipe qui a gagné une Ligue des champions et qui a été plusieurs fois en finale et qui a pu compter sur les plus grands joueurs.

Alessandro Del Piero s'est confié et a raconté l'arrivée du désormais entraîneur du Real Madrid en tant que joueur à Turin : "Quand il est arrivé, c'était un garçon tranquille, et très humble, il s'est très bien intégré."

"À la Juventus, il a beaucoup grandi, il avait déjà la technique avant mais il s'est beaucoup amélioré et il l'a lui-même raconté à plusieurs reprises", raconte l'ancien joueur de la Juventus Turin.

"Ce furent cinq années merveilleuses. Nous aurions pu gagner plus mais, depuis le point de vue du jeu, du plaisir, de la technique... Ce qu'a fait Zidane, c'était incroyable. Il a aussi apporté beaucoup au Real et à la France", conclu Del Piero dans son live Instagram.