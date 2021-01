Zidane évoque le cas Jovic : "C'est facile à dire que c'est de ma faute"

Il y a quelques jours, le Real Madrid a officialisé le prêt de Luka Jovic vers l'Eintracht Francfort. Sans temps de jeu au Real Madrid en première partie de saison, l'attaquant serbe est retourné dans son ancien club, où il brille déjà.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a souhaité mettre les choses au clair sur sa part de responsabilité dans le manque de temps jeu de Jovic depuis son arrivée à Madrid.

"Oui mais c'est la partie facile, de dire que c'est de ma faute. J'aime mes joueurs. Il y a des moments où les joueurs restent ici et savent que c'est le Real Madrid, que c'est difficile. Et puis il y a des moments où le joueur doit faire ses preuves", a lâché Zinedine Zidane.

Selon lui, le Serbe a sa part de responsabilité : "Jouer en dehors et jouer ici est différent et nous le savons. Luka a 21 ans et un avenir pour montrer ce qu'il vaut au Real Madrid. Et c'est pareil pour tout le monde, il y a beaucoup de concurrence ici. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Les joueurs doivent faire leurs preuves."

Auteur d'un doublé en moins de 30 minutes à son retour à Francfort, Jovic a fait parler ce week-end : "J'ai apprécié ce qu'il a fait. C'est ce qu'il sait faire. Je suis content de ses buts. C'est un joueur du Real Madrid et je lui souhaite tout le succès possible."