Zidane : "Hazard traverse une période difficile et nous allons l'aider"

Quatre jours seulement après sa défaite à domicile face à Alavés, le Real Madrid se déplace en Ukraine pour y défier le Shakhtar, à l'occasion de la 5ème journée de phase de poules de la C1.

Face à Alavés en Liga samedi soir, le Real n'a pas seulement perdu des points... À une demi-heure de jeu, Zidane a vu Eden Hazard rechuté à nouveau. Le club a confirmé ce lundi que son joueur souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite, et pourrait donc être absent au moins trois semaines.

"La blessure d'Hazard due au stress ? Mais non, qu'est-ce que vous racontez ! Il est très solide. C'est juste une autre blessure et c'est emmerdant pour nous. Ce sont des choses qui se produisent dans beaucoup d'équipes et nous devons les supporter, parce que nous avons aussi beaucoup de joueurs, comme les autres équipes. Il est fort. Je n'ai aucun doute sur le joueur qu'il est et sur ce qu'il veut réaliser ici. Il traverse une période difficile ces derniers temps et nous allons l'aider", a confié Zidane.

Interrogé sur l'unité de son vestiaire, Zidane avoue que l'équipe a vécu "beaucoup de choses un peu étranges" : "Je ne cesse de le remarquer, mais nous avons eu beaucoup de choses un peu étranges : des blessures, une préparation différente... Tout cela a beaucoup d'influence. Le désir des joueurs de toujours vouloir montrer des choses et de toujours avoir envie ne sera pas perdu. Dans ce club, c'est impossible. Les joueurs savent où ils se trouvent et ce que c'est que de jouer au Real Madrid. J'en suis convaincu."

"Non, répond-t-il quand on lui demande si cette saison est plus compliquée. C'est probablement plus difficile parce qu'en ce moment nous ne trouvons pas la régularité, mais au Real Madrid, il y a toujours eu des moments de difficultés, y compris en tant que joueur. Nous les surmontons toujours, et c'est le plus important."