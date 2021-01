Zidane, l'entraÃ®neur qui fait le moins de changements en Liga

La pandémie de coronavirus a apporté avec elle la nouvelle règle des cinq changements qui semble pouvoir rester dans le football une fois la COVID-19 disparue.

Les entraîneurs et, surtout, les joueurs sont reconnaissants que davantage de remplacements puissent être effectués en raison du peu de temps de repos entre les matches, mais il semble que Zinédine Zidane n'accorde pas d'importance au fait qu'il y en ait trois ou cinq.

Le journal 'Marca' fait écho ce samedi à un fait révélateur : l'entraîneur du Real Madrid, en prenant comme référence ses données toutes compétitions confondues, est l'entraîneur qui réalise le moins de changements de toute la Liga.

Jusqu'à présent, Zizou a pu effectuer un total de 120 changements et n'en a fait que 81, soit 67,5%. Au classement, juste au-dessus de "Zizou", on trouve Bordalás et Coudet, respectivement techniciens de Getafe et du Celta Vigo.

Tout en haut du classement, on trouve l'entraîneur de Levante Paco López et l'ancien entraîneur de l'Athletic Club, Gaizka Garitano. Ronald Koeman et Cholo Simeone, en milieu de tableau, font respectivement 84,2 % et 82,7 % des changements possibles.