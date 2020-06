Zidane met les joueurs dans le bain : tenue officielle et mÃªme heure que face Ã  Eibar

Le Real Madrid jouera à nouveau un match officiel le dimanche 14 juin à 19h30 contre Eibar à Valdebebas. Pour s'habituer aux nouvelles conditions, Zidane a programmé l'entraînement ce samedi dans ce créneau horaire.

Il l'a fait, d'ailleurs, avec les tenues officielles. Une équipe portait le maillot blanc, l'autre, le maillot vert.

Le Real Madrid a également testé l'éclairage qui sera utilisé lors du match contre Eibar. Zidane veut que tout se passe à merveille le 14 juin et ne laisse passer aucun détail.

Zidane rêve depuis longtemps d'aligner le trio offensif formé par Hazard-Benzema-Asensio, il ne l'avait pas encore aligné en raison des blessures d'Asensio et Hazard. Cependant, on a pu voir que lors du match d’entraînement il a aligné ce trio tant attendu par les supporters et Zidane lui-même.