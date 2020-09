Zidane n'a aucun problème avec Luka Jovic

Le Real Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Real Sociedad pour son premier match de la saison de Liga 2020-2021.

Pour l'occasion, Zinedine Zidane a choisi de faire jouer Karim Benzema tout au long de la rencontre, laissant de nouveau Luka Jovic sur la touche.

"On n'a pas changé de système. Tu peux mettre un attaquant, mais il fallait changer de système et on ne le voulait pas. C'est compliqué. Il fallait mettre des joueurs sur les ailes, c'est ce que nous avons fait", a déclaré Zinedine Zidane après la rencontre.

"Nous avons une équipe, des joueurs, et je dois choisir. C'est ce que j'ai fait. On va y réfléchir pour le prochain match. Je n'ai de problème avec aucun joueur. C'est le système de jeu, je ne voulais pas le changer. Et Karim était en forme", a-t-il ajouté sur la situation.