"Zidane rend l’impossible possible"

Raphaël Varane a accordé un long entretien au 'Parisien', dans lequel il revient sur le titre remporté et sa relation avec son entraîneur Zinedine Zidane.

"Son parcours exceptionnel force l'admiration et le respect. Zidane se comporte toujours avec classe et élégance, confie le défenseur tricolore. Il a un destin ou un don hors du commun. Le côtoyer, ça n'est que du bonheur. Il représente une grande source d'inspiration pour nous. Il a cette capacité singulière à rendre l'impossible possible. Son âme de joueur est toujours vivace. Il n'a pas besoin de parler beaucoup, mais il réussit, avec peu de mots mais des mots justes, toucher les joueurs sur le plan émotionnel. C'est sa façon d'être. Par cette attitude, ce calme, il nous transmet de la confiance et de la sérénité. Il est un peu notre repère."

Raphaël Varane vient de garnir son armoire à trophées en remportant le championnat d'Espagne 2019-20, une armoire qui doit déjà être bien remplie pour son âge.