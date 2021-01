Zidane sans Ramos, Varane, Modric, Odegaard ni Carvajal en coupe

Liste de 20 joueurs du Real Madrid qui se battront pour une place en 8e de finale de la Coupe du roi. Zinédine Zidane ne pourra pas compter sur sa charnière habituelle car les deux souffrent de problèmes physiques.

Sergio Ramos n'était pas présent à la séance de mardi, on pouvait donc s'attendre à son absence. Varane était lui bien présent, mais il n'a pas retrouvé le ryhtme pour le match. Tous deux resteront à Madrid pour se remettre, ainsi que Modric, laissé au repos.

Martin Odegaard ne fait pas non plus partie de ceux choisis par Zidane pour le match contre Alcoyano. Le Français ne compte pas sur le Norvégien et, sauf blessure, il a clairement fait comprendre qu'il ne fait pas partie de ses plans.

Rappelons qu'Odegaard a dû faire une séance sur le terrain de Malaga après avoir l'élimination du Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, alors que le reste de ses coéquipiers étaient aux vestiaires.

Dani Carvajal n'est pas rétabli à temps. L'international espagnol n'a pas participé à la Supercoupe d'Espagne et ne participera pas à la coupe ce mercredi. Rodrygo est également absent. L'ailier brésilien est toujours blessé.

La liste des 20 joueurs : Courtois, Lunin, Altube ; Militao, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Chust ; Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Blanco ; Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius et Mariano.