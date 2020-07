Zidane souhaite que Lionel Messi reste au BarÃ§a

Le Real Madrid n'a qu'un objectif : remporter la Liga. Zidane, qui a déclaré après le match contre Getafe que son équipe n'avait encore rien gagné, a été interrogé sur une rumeur concernant le rival.

Le Français a été interrogé sur la dernière rumeur concernant Messi. Selon 'SER', l'Argentin menace à nouveau de quitter le FC Barcelone à la fin de contrat, c'est-à-dire en 2021.

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ). Aujourd'hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga", a répondu Zidane.

L'Argentin ne passe pas un bon moment. Malgré les 700 buts inscrits dans sa carrière, la Pulga voit la Liga s'éloigner.