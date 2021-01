Zinedine Zidane défend Karim Benzema

Une décision que personne n'attendait, Karim Benzema a été renvoyé en correctionnelle pour l'affaire de chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015.

En conférence de presse ce vendredi, le coach du Real Madrid, Zinedine Zidane, s'est montré serein concernant son attaquant : "Je le soutiens pleinement, je sais qu'il n'est pas dans une situation facile. L'important, c'est ce que je vois et c'est qu'il va bien. Il résume tout cela et se concentre sur son travail et sa famille. J'espère que ça pourra être réglé rapidement, mais je le sens bien parce qu'il fait ce qu'il aime. Il veut rendre les gens heureux quand il est sur le terrain "