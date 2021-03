Zlatan Ibrahimovic en dit plus sur son avenir

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue toujours d'empiler les buts. Encore hier, face à la Fiorentina en championnat, le géant suédois a inscrit son 15e pion en 15 matchs de Serie A.

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant milanais pourrait bien prolonger l'aventure. "Maldini (directeur sportif) me met sous pression, il veut que je montre que je mérite ce nouvel accord Je plaisante, tout est sous contrôle. Nous parlons beaucoup, nous avons une excellente relation: nous verrons ce qui se passe, mais ne soyez pas pressé", a-t-il déclaré au micro de Sky Sport après la victoire face à La Viola.

Cinq ans après sa retraire internationale, Zlatan Ibrahimovic va retrouver l'équipe nationale suédoise. "Mon souhait est de continuer à jouer et d'être heureux, le reste est du bonus. L'équipe nationale en est un et c'est aussi un honneur de revenir après cinq ans. Andersson (le sélectionneur) est venu me voir deux fois, une à la maison et une autre à Milanello: nous avons parlé, puis l'appel est venu."