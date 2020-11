Zlatan Ibrahimovic pointe du doigt la FIFA et demande une enquête

Le géant suédois, Zlatan Ibrahimovic, dans une série de tweet, s'est payé la Fifa, l'éditeur du jeu EA Sports et le syndicat des footballeurs professionnels, la Fifpro.

"Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage? Je ne suis pas, à ma connaissance, membre de la Fifpro et si je le suis, j'y ai été inscrit à mon insu et au travers d'une manœuvre bizarre. Ce qui est sûr c'est que je n'ai jamais permis la FIFA ou la Fifpro de faire de l'argent avec moi."

Avant d'ajouter : "Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans mon accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter." Reste à connaître la réponse de la FIFA.