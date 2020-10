Zlatan, roi de Milan

Son doublé contre l'Inter dans le derby montre à quel point Zlatan reste un leader indiscutable du club milanais depuis la fin du confinement.

Depuis le début de la saison, l'AC Milan et sur 7 victoires en autant de matchs, en Série A et en Europa League, et Zlatan y est pour beaucoup. Doublé contre l'Inter, doublé contre Bologne, le Suédois marque dans les matchs importants et se rend indispensable.

Il est leader du classement des buteurs avec 4 réalisations, à égalité avec d'autres excellents joueurs comme Papu Gomez, Lukaku ou Belotti.

Si il existe évidemment des doutes dans la capacité du buteur à maintenir ce niveau de forme, il est bon de rappeller que c'est la 23ème saison d'affillée qu'il inscrit un but dans une saison de l'élite.

A voir maintenant si il est capabe de maintenir Milan dans les plus hautes places du podium, avec un Juventus évidemment ultra-favorite.